اللاعبون الأكثر وقوعًا في مصيدة التسلل بـ دوري المحترفين

المواطن - محمد سمعه

قدّم العديد من النجوم مستويات مميزة مع أنديتهم في بطولة الدوري السعودي للمحترفين في موسم 2018-2019، حيث تمكّن نادي النصر من التتويج باللقب في هذا الموسم الاستثنائي بفارق نقطة عن نادي الهلال.

ولكن سقط خمسة لاعبين من أندية الهلال والقادسية والنصر والأهلي والتعاون في مصيدة التسلل في أكثر من مناسبة خلال مباريات الدوري السعودي في الموسم الماضي.

ويتواجد اللاعب الفرنسي بافيتيمبي غوميز مهاجم الهلال في المركز الأول برصيد 34 مرة كأكثر لاعب وقع في مصيدة التسلل، ويأتي في المركز الثاني اللاعب هارون كمارا نجم نادي القادسية برصيد 26 مرة.

وأتى اللاعب المغربي نور الدين أمرابط نجم النصر في المركز الثالث برصيد 23 مرة، بينما جاء عمر السومة لاعب الأهلي في المركز الرابع برصيد 20 مرة.

وتواجد اللاعب الكاميروني ليندر تاوامبا مهاجم التعاون في المركز الخامس برصيد 19 مرة.

ونجح النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر في تفادي مصيدة التسلل، كما تُوج عن جدارة واستحقاق بلقب هداف الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي برصيد 35 هدفًا.

وكان المدرب الفرنسي هيرفي رونار استبعد اللاعب عبدالرزاق حمدالله من قائمة منتخب المغرب والتي شاركت في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 والمُقامة حاليًا في مصر.