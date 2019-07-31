اللواء اليحيى يطلع أمير تبوك على جهود جوازات حالة عمار

المواطن - تبوك

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه في الإمارة اليوم، مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى والوفد المرافق له.

واطلع سموه خلال الاستقبال على ما تقدمه الجوازات في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار من خلال ما قدمه مدير عام الجوازات من إيجاز عن هذه الخدمات، مؤكداً سموه حرص الجميع على خدمة حجاج بيت الله الحرام، تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد – حفظهما الله – ومتابعة سمو وزير الداخلية.

من جهته أعرب مدير عام الجوازات عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على هذا اللقاء وحرص سموه ومتابعته لأعمال الجوازات سواء في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار أو في المنطقة.

حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني ومدير جوازات منطقة تبوك اللواء سعيد محمد القحطاني.