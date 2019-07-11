اللواء عزيز قائداً للعمليات باليمن

المواطن - متابعة

عيّن الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، اليوم الخميس، اللواء صُغيّر حمود عزيز، قائداً للعمليات المشتركة للقوات المسلحة.

كما تمّ تعيين العميد ركن محسن محمد الداعري مساعداً لقائد العمليات المشتركة للقوات المسلحة، وفقاً لوكالة سبأ الرسمية.

وجاء تعيين اللواء صغير عزيز، بعد يومين من تشكيل قيادة وغرفة عمليات مشتركة للقوات اليمنية بالساحل الغربي، تحت إشراف التحالف العربي.

وكان اللواء صغير بن عزيز رئيساً للوفد الحكومي في لجنة إعادة الانتشار التي يرأسها الجنرال الدنماركي مايكل لوليسجارد.

ويشغل اللواء عزيز، منصب نائب رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش اليمني.