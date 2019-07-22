المالكي: الحوثي استهدف المملكة بـ 226 صاروخاً باليستياً

المواطن - الرياض

أكّد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد ركن تركي المالكي، أن ميليشيات الحوثي مستمرة في انتهاك القانون الدولي والإنساني عبر استخدام الصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة.

وأضاف المالكي أن وقف تهديد الملاحة الدولية من جانب الحوثيين هو مسؤولية المجتمع الدولي.

وأشار المالكي إلى استمرار العمليات الإنسانية لدعم الشعب اليمني، لافتاً أن عاصفة الحزم بدأت لحماية الشعب اليمني ووقف التمدد الإيراني.

وأوضح متحدث التحالف أن الميليشيا الحوثية احتجزت 51 ألف طن مساعدات إغاثية للشعب اليمني، لافتاً إلى أن الميليشيا الإرهابية استهدفت المدنيين في المملكة بـ226 صاروخاً باليستياً.