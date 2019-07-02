المالكي يُبعد نجم الهلال السابق عن الانضمام لـ الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الاتحاد في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء عن تعاقده مع اللاعب عبدالإله المالكي من صفوف نادي الوحدة لمدة ثلاث سنوات.

وكان نادي الاتحاد فكّر في تدعيم خط الوسط بالتعاقد مع اللاعب عبدالملك الخيبري لاعب وسط الهلال سابقًا، قبل ضم عبدالإله المالكي.

فرصة صعبة لـ نجم الهلال السابق

وأصبحت فرص انضمام عبد الملك الخيبري لـ الاتحاد صعبة، بعد تعاقد العميد مع عبدالإله المالكي خاصة مع وجود نجوم آخرين في خط الوسط مثل اللاعب كريم الأحمدي الذي يشارك مع منتخب المغرب حاليًا في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 في مصر.

وجاء انضمام اللاعب عبدالإله المالكي لصفوف الاتحاد ليعوض رحيل اللاعب جمال باجندوح والذي رحل عن صفوف العميد بعدما رفضت الإدارة الاتحادية تجديد عقده.

وأصبح نادي الاتحاد بقيادة المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا، يفكر في التعاقد مع الصفقات القوية، من أجل المنافسة على لقبي الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين في موسم 2019-2020 بالإضافة إلى المنافسة على لقب دوري أبطال آسيا في الفترة الحالية.

ويُذكر أن نادي الاتحاد يستعد في أغسطس المقبل، لمواجهة نادي ذوب آهن أصفهان الإيراني في دور ثمن النهائي في بطولة دوري أبطال آسيا.