المالك عن العضويات الشرفية: يبقى النصر مختلفًا بالنسبة لي

المواطن - مروة نبيل

علّق رئيس النصر السابق، سلمان المالك على كثرة عضوياته الشرفية في الأندية المختلفة، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وقال المالك: “تشرّفت بكل العضويات الشرفية من الكثير من أندية الوطن وآخرها من الأهلي الكبير بتاريخه ورجاله على مرّ تاريخه، ولكن يجب أن يعرف الجميع أن النصر العالمي يبقى متفرداً ومختلفاً بالنسبة لي”.

وتابع رئيس النصر السابق، تغريدته قائلًا: “وسأبقى داعماً وفياً لهذا الكيان ولكل إدارة تأتي كما عرفني مدرج الشمس سابقاً وبإذن الله مستقبلاً”.

وكان سلمان المالك قد زار النادي الأهلي، أواخر الشهر الماضي، وسدّد رسوم العضوية الذهبية، ليصبح عضوًا شرفيًا، الأمر الذي أثار غضب بعض الجماهير المنتمية لنادي النصر.

وارتبط اسم سلمان المالك بالترشح لرئاسة نادي النصر مؤخرًا، إلا أنه نفى عودته مجددًا، مؤكدًا أن ظروف لا تسمح له بأداء هذه المسؤولية في الوقت الحالي.