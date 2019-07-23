المالك ينضم لأعضاء النصر الذهبيين

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي النصر عن انضمام رئيس مجلس الإدارة السابق، سلمان بن فهد المالك إلى قائمة الأعضاء الذهبيين بالعالمي رسميًا.

وأوضح نادي النصر عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن سلمان المالك سدّد اليوم رسوم العضوية الذهبية، والتي تبلغ مائة ألف ريال، وتمنى التوفيق للعالمي.

وكان سلمان المالك قد حصل خلال الفترة الماضية على العضوية الذهبية للنادي الأهلي، بعدما سدّد الرسوم أيضًا، الأمر الذي أغضب جماهير النصر.

وردّ المالك على غضب جماهير النصر، بالتأكيد على أنه يتشرف بجميع العضويات الشرفية من أندية الوطن، إلا أنه العالمي يبقى متفردًا ومختلفًا بالنسبة له.