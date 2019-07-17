المجد ينتظر بلايلي بـ نهائي كأس إفريقيا

المواطن - محمد سمعه

يسعى اللاعب الجزائري يوسف بلايلي، جناح منتخب الجزائر ونادي الترجي الرياضي التونسي، لـ التألق في مباراة نهائي كأس إفريقيا 2019 بين منتخبي الجزائر والسنغال بعد غد الجمعة.

ويذكر أنه في حال شارك يوسف بلايلي في نهائي كأس إفريقيا، فسيكون أول لاعب يخوض ثلاثة نهائيات قارية متتالية خلال أقل من تسعة أشهر، حيث خاض نهائي دوري أبطال إفريقيا في عام 2018 مع الترجي ضد الأهلي المصري، وخاض نهائي دوري أبطال إفريقيا بعام 2019 في شهر مايو الماضي، ويستعد الآن في يوليو لخوض نهائي كأس إفريقيا.

وسيعتمد المدرب الجزائري جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر على يوسف بلايلي ورياض محرز، بالإضافة للمهاجم بغداد بونجاح؛ وذلك من أجل إحداث الارتباك في دفاعات المنتخب السنغالي خلال مباراة نهائي كأس إفريقيا 2019.

ويذكر أنه قبل إقامة مباراة نهائي كأس إفريقيا، كان اسم يوسف بلايلي تردد بقوة للانضمام إلى الهلال أو الأهلي المصري أو السد القطري.

وقالت تقارير صحافية جزائرية: إن نادي ميلان الإيطالي مهتم وبقوة بالتعاقد مع اللاعب يوسف بلايلي بعد نهاية مباراة نهائي كأس إفريقيا يوم الجمعة القادمة.

وسيُقام نهائي كأس إفريقيا 2019 يوم الجمعة الموافق التاسع عشر من يوليو على ملعب القاهرة الدولي، حيث تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.

وكان المنتخب الجزائري تأهل إلى مباراة نهائي كأس إفريقيا، بعد الفوز على المنتخب النيجيري يوم الأحد الماضي بثنائية مقابل هدف، أما المنتخب السنغالي فتأهل إلى نهائي كأس إفريقيا بعد الفوز على المنتخب التونسي بهدف دون رد.

ولم يصل منتخب الجزائر إلى نهائي كأس إفريقيا منذ عام 1990، حيث تُوج بالبطولة في ذلك الوقت على أرضه، أما منتخب السنغال فلم يصل إلى نهائي كأس إفريقيا منذ عام 2002 ضد منتخب الكاميرون.