المدربون الرومان والهلال .. لحظات لا تُنسى ورازفان تحت الأنظار

المواطن - محمد سمعه

قرّر نادي الهلال أمس الأحد، التعاقد مع المدرب الروماني رازفان لوسيسكو لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بأزرق العاصمة لمدة عامين.

وجاء تعاقد الهلال مع رازفان لوسيسكو ليخلف المدرب الكرواتي زوران ماميتش والذي تمّت إقالته في شهر أبريل الماضي بسبب سوء النتائج.

تاريخ الهلال مع الرومان

ويملك نادي الهلال تاريخًا جيدًا ولحظات لا تُنسى مع المدربين الرومان، حيث كانت البداية مع المدرب الراحل إيلي بلاتشي، والذي تولّى تدريب الهلال في الفترة من عام 1997 حتى عام 1998.

ونجح إيلي بلاتشي في التتويج بلقب كأس الخليج للأندية والدوري السعودي الممتاز مع أزرق العاصمة.

وفي الفترة من عام 1999 حتى 2000، تولى المدرب أنغيل يوردانيسكو تدريب الهلال ليكون ثاني مدرب روماني يُشرف على فريق الكرة في الزعيم ولكنه لم يُحقق أي بطولة ليرحل سريعًا.

وبعد قرابة العامين عاد إيلي بلاتشي من جديد لتدريب نادي الهلال، في الفترة من 2000 حتى عام 2003.

وتُوج بلاتشي في ولايته الثانية ببطولة الصداقة الدولية والبطولة العربية وحقق كأس السوبر الآسيوي في عام 2000.

وبعد أربع سنوات، عادت إدارة الهلال لتستعين بالمدرسة التدريبية الرومانية بالتعاقد مع المدرب كوزمين أولارويو في الفترة من عام 2007 حتى 2009، ونجح وقتها أولارويو في الفوز بالدوري السعودي موسم 2007-2008 والحصول على لقب كأس ولي العهد موسم 2007-2008.

وفشل المدرب الروماني لورينت ريجيكامب في أن يترك بصمة جيدة مع الهلال حيث لم يُتوج بأي بطولة ورحل في 2014 عن أزرق العاصمة بعد فترة قصيرة من تعيينه.

وكان ريجيكامب وصل بـ الهلال إلى نهائي دوري أبطال آسيا في عام 2014، لكن الفريق الأزرق خسر اللقب لمصلحة فريق ويسترن سيدني الأسترالي.

الأنظار مُوجّهة

وستكون الأنظار مُوجّهة إلى المدرب رازفان لوسيسكو الذي يسعى إلى تقديم أوراق اعتماده للجمهور الهلالي والفوز بالدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الجديد بالإضافة للمنافسة في دوري أبطال آسيا للفوز باللقب الثالث لـ الهلال.