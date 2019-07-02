المدلج مشرفًا على الكرة في الفيصلي.. والمويس رئيسًا تنفيذيًّا

المواطن - مروة نبيل

عقد مجلس إدارة نادي الفيصلي، برئاسة فهد المدلج، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعه الأول بعد اعتماده من قبل رئيس الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

ورفع مجلس إدارة نادي الفيصلي الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان؛ لما يحظى به قطاع الشباب والرياضة من دعم كبير سيكون له الأثر الإيجابي.

وعبر الجميع عن امتنانهم للثقة التي منحهم إياها أعضاء الشرف ورجالات مدينة حرمة ومحبو نادي الفيصلي، متمنين تحقيق تطلعاتهم.

وناقش مجلس إدارة نادي الفيصلي المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، وعلى رأسها الخطط المستقبلية لكافة ألعاب النادي، واتخذ حيالها التوصيات اللازمة، مع التأكيد على متابعة سير تنفيذ تلك التوصيات من خلال توزيع المهام على أعضاء المجلس والرفع بالنتائج بصفة دورية.

كما اعتمد المجلس عددًا من القرارات الإدارية، متمنيًا التوفيق لجميع من تم تكليفهم لتحقيق مزيدٍ من التقدم خلال الفترة المقبلة، وسيكون فهد المدلج مشرفًا عامًّا على الفريق الأول لكرة القدم، بندر العتيبي المشرف العام على الفئات السنية.

وسيكون وائل المدلج المشرف المالي، المشرف على لعبة تنس الطاولة، ضاوي الضاوي المشرف على الخدمات المساندة، مدلج اللعبون المشرف العام على البرامج الاجتماعية، وعبدالكريم أبانمي المشرف على لعبة التنس الأرضي.

وتم تعيين مساعد المويس رئيسًا تنفيذيًّا، راكان المدلج المدير المالي، عبدالله الحسيني، مدير الشؤون الإدارية وإدارة التراخيص والخدمات المساندة، تركي الحميداني، مدير المركز الإعلامي، شاكر العود مدير العلاقات العامة، ووليد الرخيمي مدير إدارة المسؤولية الاجتماعية.