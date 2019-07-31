المرشحون لجائزتي أفضل لاعب ومدرب من Fifa

المواطن - محمد سمعه

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن عشرة مرشحين لنيل جائزة أفضل مدرب في العالم عن عام 2019، بجانب الكشف عن 10 مرشحين لنيل لقب أفضل لاعب في العالم عن العام ذاته.

قائمة المدربين

وجاء في قائمة المدربين المرشحين كل من :

1. الجزائري جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر.

2. الفرنسي ديدديه ديشان مدرب المنتخب الفرنسي.

3. الأرجنتيني مارسيلو خالاردو مدرب ريفر بليت الأرجنتيني.

4. الأرجنتيني ريكاردو جاريكا مدرب منتخب بيرو.

5. الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي.

6. الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي.

7. الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

8. البرتغالي فيرناندو سانتوس مدرب منتخب البرتغال.

9. الهولندي إيريك تين هاج مدرب نادي أياكس امستردام الهولندي.

10. البرازيلي تيتي مدرب منتخب البرازيل.

قائمة اللاعبين

أما قائمة اللاعبين المرشحة لنيل لقب الأفضل من فيفا فهم:

1. البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي.

2. الهولندي فرينكي دي يونج لاعب نادي برشلونة الإسباني.

3. الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع نادي يوفنتوس الإيطالي.

4. الإنجليزي هاري كين مهاجم نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

5. إدين هازارد لاعب نادي ريال مدريد الإسباني.

6. السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي.

7. الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

8. الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة الإسباني.

9. المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

10. الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي.