المزيدي يحمي عرين العدالة الموسم المقبل

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي العدالة عن تعاقده رسميًّا مع حارس مرمى نادي الفتح، علي المزيدي؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في منافسات الموسم الرياضي الجديد.

وأوضح نادي العدالة، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن التعاقد مع علي المزيدي، صاحب الـ33 عامًا، لمدة موسم رياضي واحد، متمنيًا له التوفيق مع الفريق.

ويسعى مجلس إدارة نادي العدالة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بلاعبين مميزين، استعدادًا للمشاركة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين للمرة الأولى في تاريخه.

وكان نادي العدالة قد أعلن عن تعاقده رسميًّا مع لاعب الوسط، أحمد الناظري والمدافع الجزائري علي عبدالعزيز القيشي؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل.