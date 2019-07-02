المسحل: دعم القيادة ساهم في نقلة كبيرة لكرة القدم السعودية

المواطن - مروة نبيل

أبدى مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، برئاسة ياسر المسحل، سعادته بالدعم الكبير الذي تحظى به الرياضة السعودية خلال الفترة الحالية.

وعقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، اجتماعه الدوري الأول برئاسة ياسر المسحل، وذلك بعد تزكيته لمدة أربعة أعوام مقبلة.

وثمن المسحل الدعم السخي اللامحدود من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده؛ مما ساهم في النقلة الكبيرة التي تشهدها كرة القدم السعودية، مؤكدًا أن الاهتمام الكبير الذي وجدته كرة القدم أصبح ملموسًا من الجميع.

وأثنى رئيس اتحاد الكرة على الاهتمام الكبير والمتابعة الحثيثة من رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، واهتمامه بكل ما يمكن أن يسهم في نجاح الاتحاد.

وأشاد المجلس بإطلاق برنامج ابتعاث المواهب لتطوير كرة القدم، مؤكدًا أنه سيكون بداية لمرحلة وفصل جديدين في صقل المواهب ورعايتهم، مبينًا أن الاتحاد السعودي سيقدم كل الجهود الممكنة للبرنامج.