المسحل: دعم غير مسبوق

المواطن - محمد سمعه

أكد ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم على أن الدعم المالي والذي أُعلن عنه خلال مؤتمر استراتيجية دعم الأندية أمس السبت، غير مسبوق.

وتحدث ياسر المسحل لقناة KSA SPORTS قائلًا: أتوجه بالشكر إلى قيادتنا الرشيدة على اهتمامها الكبير بتطوير الرياضة والأندية السعودية، وجود ملياري ونصف المليار ريال كدعم مالي كبير وغير مسبوق في موسم واحد، يدل على الاهتمام الكبير من القيادة لأجل تطوير الرياضة.

وأضاف المسحل: الأجمل مع الدعم هو وجود الحوكمة وبالتالي فإن كل شيء مُحدد وواضح ومنظم، وهذه عوامل جيدة للعمل، الآن لا أعذار أمامنا، يجب أن نعمل ونبذل أقصى مافي وسعنا من أجل تحقيق هذه الاستراتيجية.

وتابع ياسر المسحل: سيعلن اتحاد القدم عن الحوكمة الخاصة به والتي سيُطبقها في الفترة المقبلة متى تنتهي وستكون بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة، وكذلك سنحاول مساعدة الإخوان في دوري الدرجة الثانية والثالثة على تقوية القدرة الإنفاقية المالية.

وأكمل المسحل حديثه قائلًا: لا شك أن المنافسة ستكون شرسة بين الأندية في الفترة المقبلة من أجل جذب الجمهور وإقامة فعاليات مُصاحبة على أعلى مستوى للحصول على مميزات كبيرة من الدعم.

ياسر المسحل – رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم : دعم أكثر من مليارين لقطاع الرياضة رقم غير مسبوق ، والشي الجميل أن الحوكمة مرتبطة بهذا الدعم.

#استراتيجية_دعم_الأندية#KSA_SPORTS pic.twitter.com/dvH6A2aAwE — KSA SPORTS (@riyadiyatv) July 20, 2019