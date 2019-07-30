المسحل: لهذه الأسباب تعاقدنا مع رينارد

المواطن - محمد سمعه

كشف ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن أسباب تعاقد اتحاد القدم مع الفرنسي هيرفي رينارد، وذلك لتدريب الأخضر خلال الفترة المقبلة.

وتحدّث ياسر المسحل لقناة العربية قائلًا: اتحاد القدم كان يركز بشكل كبير على ملف المدرب القادم للأخضر، وهذا كان هدفي الأول منذ فوزي برئاسة الاتحاد في يونيو الماضي.

وتابع المسحل: هيرفي رينارد اسم كبير في عالم التدريب في القارة الإفريقية، حقّق نجاحات لا يمكن نسيانها مع منتخبَي زامبيا وساحل العاج، في كأس أمم إفريقيا، وساهم كذلك في تأهل المنتخب المغربي إلى كأس العالم 2018 بعد غياب دام 20 عامًا.

وأضاف رئيس اتحاد القدم: هيرفي رينارد ساهم في تحسين التصنيف العالمي للمنتخب المغربي، وهذا بلا شك أمر جيد، خاصة أن تعاقدنا مع هيرفي رينارد جاء بسبب معرفته بطبيعة الكرة العربية في منطقة الشرق الأوسط، ومعرفته بطبيعة اللاعب العربي.

واختتم ياسر المسحل حديثه قائلًا: لم نرد المخاطرة بالتعاقد مع مدرب لم يسبق له العمل في منطقة الشرق الأوسط.