المسعود: لا أساس لمفاوضات الشباب مع فرنانديز

المواطن - مروة نبيل

نفى المتحدث الرسمي بنادي الشباب، أحمد المسعود، الأنباء المتداولة بشأن قُرب تعاقد الليوث مع نجم فريق الفيحاء، التشيلي روني فرنانديز.

وكتب أحمد المسعود، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “خبر لا أساس له من الصحة.. ولعل صاحبه بحث عن (الرتويت) وزيادة المتابعين.. أكثر من المصداقية”.

وانتشرت أنباء خلال الساعات الماضية عن عرض إدارة نادي الشباب لمبلغ مليوني دولار لنادي الفيحاء مقابل الموافقة على انتقال روني فرنانديز إلى صفوفه، على أن يحصل اللاعب التشيلي على مليون ومائتي ألف دولار كراتب.

ولعب التشيلي روني فرنانديز لمدة نصف موسم في صفوف النصر الإماراتي على سبيل الإعارة، قبل أن يعود إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، وانضم إلى معسكره المقام في هولندا استعدادًا للموسم الرياضي الجديد.

وكان مجلس إدارة نادي الفيحاء قد نجح في تجديد عقد النجم التشيلي روني فرنانديز ليبقى في صفوف الفريق الأول لكرة القدم حتى يونيو عام 2021.