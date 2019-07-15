المصير المرعب يُهدد نجم النصر

المواطن - محمد سمعه

فشل اللاعب النيجيري أحمد موسى، مهاجم نادي النصر والمنتخب النيجيري، في أن يقود بلاده للعبور إلى الدور النهائي في بطولة كأس أمم إفريقيا، وذلك بعد الخسارة من منتخب الجزائر أول أمس بثنائية مقابل هدف.

وخلال مباراة نيجيريا والجزائر، لم يتمكن أحمد موسى من تهديد مرمى الحارس الجزائري رايس مبولحي، كما أن الهدف الوحيد للمنتخب النيجيري سُجل بواسطة اللاعب إيجهالو من ركلة جزاء.

وبعد خروج المنتخب النيجيري من سباق المنافسة على لقب كأس أمم إفريقيا، يواجه أحمد موسى المصير المرعب، وهو الرحيل عن نادي النصر في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ولم ينجح موسى في أن يُقدم الأداء المنتظر منه مع منتخب بلاده في بطولة كأس أمم إفريقيا، حيث كان يظهر بقوة ببعض المباريات ويختفي في مباريات أخرى، ولم يكن ثابت المستوى.

وبعد تعاقد نادي النصر مع المهاجم عبدالفتاح آدم من صفوف فريق التعاون في فترة الانتقالات الصيفية، فإن أحمد موسى أصبح قريبًا من مغادرة نادي النصر، مع تواجد احتمالية تُفيد باقترابه من العودة إلى إنجلترا.

وكان أحمد موسى، انضم لـ صفوف نادي النصر في صيف 2018 قادمًا من نادي ليستر سيتي الإنجليزي.