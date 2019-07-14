المطلق: هناك شيخ اسمه جوجل

المواطن - الرياض

أجاب عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله المطلق، على استفسارات أحد المتصلين ببرنامج ”استديو الجمعة” حول معاني عدة كلمات وردت بالأحاديث النبوية الشريفة.

ومن بين الأسئلة التي طرحها المتصل، هو ما المفارقة بين حديث النبي ﷺ: ”إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، إلا ذكر الله تعالى”، وقوله ﷺ: ” لا تسبُّوا الدهر، فإنَّ الله هو الدهر”.

وقال الشيخ المطلق إن المقصود باللعن هنا هو الذم وليس اللعن بمعناه.

كما تساءل المتصل عن معنى “عفرتيه” فأوضح المطلق أنه “الظاهر من إبطيه عند رفع اليد في الحديث الشريف: فرفع يديه عليه الصلاة والسلام حتى بان عفرتاه”.

ونصح المطلق بالاستعانة بمحرك البحث ”جوجل” لمعرفة إجابات مثل هذه الأسئلة، قائلاً: ”فيه شيخ اسمه جوجل، ونحن نسأله”.