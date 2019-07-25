المعجل: معسكر الشباب يسير وفق ما خُطط له

المواطن - مروة نبيل

أثنى مدير الكرة في نادي الشباب، خالد المعجل على سير أجواء المعسكر الذي يُقيمه في مقاطعة غوترسلوه الألمانية، مؤكدًا أن الأجواء صحية وأن التجانس بلغ درجة كبيرة بين اللاعبين والجهاز الفني.

وأشار المعجل إلى أن مقر المعسكر ساهم بشكل كبير في نجاح العمل حتى الآن، مؤكدًا أنه تم اختيار الفندق المخصص بعناية، ويُعد الأفضل في ألمانيا، ووجهة دائمة للأندية الأوروبية العريقة.

وأضاف المعجل: “الفريق خاض مواجهتين وديتين، واللاعبون بدأوا بالتجانس بشكل أكبر فيما بينهم، أيضًا يومًا بعد آخر ينسجمون مع فكر وأسلوب المدير الفني للفريق خورخي ألميرون”.

وعن إمكانية مواجهة أتلتيك بلباو الذي يُقيم في نفس الفندق، قال: “بعد يومين من وصولنا طلب منا مسؤولي النادي الإسباني خوض مباراة ودية معهم، إلا أننا اعتذرنا بسبب ضيق الوقت وتزامن الوقت المحدد مع لقاء تم التنسيق له مسبقًا”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “المعسكر يسير بشكل سليم، والمدير الفني حريص جدًا على الخروج بأفضل النتائج منه، وكذلك رئيس النادي خالد البلطان يتواصل بشكل يومي مع البعثة، وحريص على تذليل الصعوبات، ونتمنى أن يكون هذا المعسكر خير إعداد للفريق للموسم المقبل”.