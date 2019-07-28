المغامسي ناعيًا الفقيد بندر بن عبدالعزيز : أمير البر والإحسان

المواطن - الرياض

تقدم إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة بالتعزية في وفاة الفقيد الأمير بندر بن عبدالعزيز إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأبناء الأمير الفقيد.

وقال المغامسي: أتقدم بالتعزية في وفاة أمير البر والإحسان الأمير بندر بن عبدالعزيز إلى مقام خادم الحرمين وسمو وليّ العهد، وإلى مقام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر وإخوانه وأخواته الأمراء والأميرات الكرام، سائلًا الله تعالى أن يجعل والدنا الكريم الأمير بندر في جنة عرضها السموات والأرض.

وانتقل إلى رحمة الله تعالى، أمس الأحد، الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود.

الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود من مواليد 1341هـ/ 1923م، وهو الابن العاشر من أبناء الملك عبدالعزيز آل سعود الذكور، وترتيبه بين إخوته بعد الملك فهد مباشرة، ووالدته هي الأميرة بزة الثني.

ولم يتقلد الأمير بندر بن عبدالعزيز أي منصب رسمي في الدولة منذ تأسيسها، ويمثله ابنه الأمير فيصل في هيئة البيعة.

وبحسب ما ذكر الديوان الملكي في بيانه، سيصلى على الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود بعد صلاة العشاء اليوم الاثنين الموافق 26/ 11/ 1440هـ بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.