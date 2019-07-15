المقوشي يبحث أوضاع مبتعثي الداخلية بلندن

المواطن - الرياض

التقى الملحق الثقافي في الملحقية الثقافية في السفارة السعودية، بالمملكة المتحدة الدكتور عبدالعزيز بن علي المقوشي بوفد من وزارة الداخلية برئاسة مدير الإدارة العامة للتطوير الإداري اللواء الدكتور إبراهيم محمد العمير.

وتباحث الجانبان سُبل التعاون المشترك وتعزيز الشراكة بين الجانبين، وجرى خلال اللقاء مناقشة أوضاع مبتعثي وزارة الداخلية.

يأتي هذا الاجتماع ضمن إطار الاجتماعات التي تعقدها الملحقية الثقافية مع الوزارات والجامعات الحكومية والمؤسسات والشركات الخاصة؛ وذلك حرصاً منها في تطوير آليات التواصل والتعاون فيما يخدم أبناء الوطن من المبتعثين والمبتعثات.