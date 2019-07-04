الملك سلمان وولي العهد يهنئان الحاكم العام لكومنولث أستراليا

الملك سلمان وولي العهد يهنئان الحاكم العام لكومنولث أستراليا

2019/07/04
الساعة 9:15 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الجنرال ديفيد هيرلي الحاكم العام لكومنولث أستراليا ، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية حاكماً عاماً لكومنولث أستراليا.
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح لفخامته، ولشعب أستراليا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الجنرال ديفيد هيرلي الحاكم العام لكومنولث أستراليا ، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية حاكماً عاماً لكومنولث أستراليا.
وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني ، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته ، ولشعب أستراليا الصديق المزيد من التقدم والرقي.



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