الملك سلمان يتلقى برقية عزاء من حاكم عجمان

الملك سلمان يتلقى برقية عزاء من حاكم عجمان

2019/07/29
الساعة 8:33 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – برقية عزاء من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – .
وأعرب سموه في برقيته عن خالص تعازيه وصادق مواساته في الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.
كما تلقى خادم الحرمين الشريفين برقيتي عزاء من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان .



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