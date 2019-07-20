الملك وولي العهد يعزيان رئيس بنجلاديش

الملك وولي العهد يعزيان رئيس بنجلاديش

2019/07/20
الساعة 11:26 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة رئيس جمهورية بنجلاديش الشعبية محمد عبدالحميد، في وفاة فخامة رئيس جمهورية بنجلاديش الشعبية الأسبق حسين محمد إرشاد – رحمه الله -.
وقال الملك المفدى: ” علمنا بنبأ وفاة فخامة السيد حسين محمد إرشاد رئيس جمهورية بنجلاديش الشعبية الأسبق – رحمه الله -، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولشعب جمهورية بنجلاديش الشعبية الشقيق ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون”.



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