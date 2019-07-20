الملك يُهنئ الرئيس الجزائري بعد الفوز بكأس إفريقيا

المواطن - واس

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله ‏-، اتصالاً هاتفياً اليوم ‏بالرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح هنأه فيه والشعب الجزائري الشقيق بتحقيق منتخب بلادهم كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2019 التي أقيمت في جمهورية مصر العربية.

وعد خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – خلال الاتصال تحقيق المنتخب الجزائري الشقيق كأس البطولة إنجازاً عربياً أسعد الجميع.

وقد أعرب الرئيس الجزائري المؤقت عن بالغ شكره ‏وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على تهنئته له وللشعب الجزائري كافة وعلى مشاعره الأخوية الصادقة.

وكان المنتخب الجزائري تفوق في المباراة النهائية أمس بهدف دون رد على حساب المنتخب السنغالي، حيث أحرز اللاعب بغداد بونجاح هدف الفوز الوحيد للمنتخب الجزائري.