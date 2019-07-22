المملكة تصفع تركيا في مجال السياحة

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

أكدت صحيفة ذا إيكونوميست البريطانية المتخصصة في متابعة الشؤون الاقتصادية حول العالم، أن معاناة تركيا لم تتوقف فقط عند الأزمات المتعلقة بالعملة أو الأداء السيئ على المستوى الاقتصادي، ولكن الأمر وصل إلى ضرب السياحة في البلاد.

تركيا التي كانت تجتذب 39 مليون سائح أجنبي سنويًا، باتت الآن تعاني بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة، والتي حذرت منها سفارة الرياض بأنقرة على مدى الأسابيع القليلة الماضية.

تأثير ضخم للسعوديين

وذكرت الصحيفة البريطانية، أن عدد الزوار السعوديين لتركيا انخفض بنسبة 31% خلال الربع الأول من عام 2019، وذلك وفقًا للأرقام الرسمية.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الضربات السياحية باتت أكثر إيلامًا لتركيا من ذي قبل، خاصة وأنها تأتي في الوقت الذي تعاني فيه أنقرة أصلًا من ضعف واضح في الأداء الاقتصادي، متأثرة بالعقوبات السياسية والمالية التي تفرضها الولايات المتحدة عليها خلال الوقت الحالي.

وجهة سياحية إرهابية

وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، واجهت تركيا أزمات ضخمة على مستوى الجذب السياحي، لا سيما وأنها كانت ولا تزال إحدى المعاقل الرئيسية لتنظيمات إرهابية مختلفة، وعلى رأسها داعش.

وفي هذا الإطار، اتخذت مصر قرارًا منذ 3 سنوات ينص على ضرورة الحصول على موافقة أمنية من السلطات في القاهرة للأشخاص دون سن الأربعين، والذين يرغبون في السفر إلى تركيا.

وجاء هذا القرار في الوقت الذي كان ينظر العالم إلى تركيا على أنها المقر الرئيسي والوقر الآمن لتنظيم داعش من أجل تجنيد الشباب وإرسالهم لميادين القتال في سوريا والعراق.