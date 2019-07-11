المنشطات تكشف حصاد فحوصات الكرة

المواطن - محمد سمعه

كشفت لجنة الرقابة على المنشطات عن بيانات فحص لاعبي ونجوم كرة القدم في أندية الدوري السعودي للمحترفين عن موسم 2018-2019.

وأوضحت لجنة الرقابة على المنشطات أنه تم الكشف على 22 عينة من نادي النصر ومثلهم في أندية الهلال والتعاون والأهلي والشباب والفيصلي والوحدة والرائد والفتح والاتحاد والاتفاق والفيحاء والحزم والقادسية والباطن وأُحُد.

وجاء إجمالي الفحوصات 352 عينة بواقع تواجد 349 عينة سلبية وثلاث عينات فقط إيجابية.

ومن أبرز اللاعبين والذين تم فحصهم من قبل لجنة الرقابة على المنشطات في الموسم الماضي” نور الدين أمرابط لاعب النصر، سلطان الغنام لاعب النصر، سعيد المولد لاعب الأهلي، عبد الفتاح عسيري لاعب الأهلي، سلمان الفرج لاعب الهلال، علي الحبسي حارس الهلال، علي البليهي مدافع الهلال، فهد المولد لاعب الاتحاد، كارلوس فيلانويفا لاعب الاتحاد”.

وكانت لجنة الرقابة على المنشطات أخطرت نادي الاتحاد في شهر مايو الماضي بتعاطي اللاعب فهد المولد لمادة منشطة ترتب على إثرها إيقافه لمدة موسم رياضي.