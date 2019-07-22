المهاجم الصاعد يحرج نجوم الأهلي المصري

المواطن - مروة نبيل

نجح أحمد ياسر ريان، نجم النادي الأهلي المصري المعار إلى صفوف الجونة، في الظهور بمستوى مميز مع الفريق الساحلي، ويتفوق على مهاجمي القلعة الحمراء.

الأهلي المصري

وأعار النادي الأهلي المصري مهاجمه الصاعد أحمد ياسر ريان إلى صفوف الجونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، أملًا في مشاركته بشكل مستمر واكتساب مزيد من الخبرات.

وكانت فرصة مشاركة أحمد ياسر ريان بشكل أساسي مع الأهلي المصري صعبة للغاية، في ظل اعتماد الجهاز الفني على مروان محسن والنجم المغربي وليد أزارو، ما دفع الإدارة للموافقة على عرض نادي الجونة.

أحمد ريان يكسب الرهان

وفور رحيله عن الأهلي المصري معارًا، أثبت أحمد ياسر ريان تواجده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة سريعًا، حيث شارك في 13 مباراة، ونجح في تسجيل 7 أهداف، وكان آخرها هدفه في شباك الزمالك بالأمس.

ويُعتبر نجم النادي الأهلي المصري المعار، هو هداف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، ويصل معدله الهديفي لهدف واحد كل 131 دقيقة لعب.

مهاجمو الأهلي المصري

على الجانب الآخر، لم يكن مهاجمي الأهلي المصري في أفضل حالاتهم، حيث شارك المغربي أزارو في 21 مباراة مع المارد الأحمر في منافسات الدوري، ونجح في تسجيل 6 أهداف، وقام بصناعة 4 آخرين.

ولعب نجم منتخب الفراعنة، مروان محسن 16 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري في الدوري، وتمكن من إحراز 6 أهداف، وصنع 3 آخرين.