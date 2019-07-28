“المواطن” توثق بالصور انطلاق مبادرة عسير كذا أجمل

المواطن - حسن عسيري - أبها

وثّقت “المواطن” صباح اليوم انطلاق العمل الميداني لمبادرة ‎”عسير كذا أجمل” في تمام الساعة السابعة صباحًا بإشراف مباشر من الأمير تركي بن طلال، أمير المنطقة، حيث قام الطلاب بطمس التشوهات البصرية ومشاركة الجهات الحكومية.

وسبق ذلك عقد عدد من ورش العمل والاجتماعات، تم خلالها بناء هيكل تنظيمي للمبادرة، والذي تقوده اللجنة الإشرافية المكونة من إمارة المنطقة والأمانة وهيئة تطوير عسير وعدد من الإدارات الحكومية وأعضاء من مجلسي المنطقة والبلدي وذوي الخبرة، وبعض الفنانين، فيما تم تشكيل اللجان التنفيذية المكونة من إدارات التعليم السبع بالمنطقة، وتقوم بالإشراف على اللجان الميدانية المتمثلة في 36 بلدية في عسير، والتي تشرف على 5700 طالب وطالبة، بينهم القائد الميداني والملهم والمصور والمحفز واللوجستي والمنسق الحكومي.

وتم تدريب جميع الفرق المشاركة، وتحديد المواقع المستهدفة في أعمال المبادرة؛ كما تم تجهيز غرفة العمليات الرئيسية للمبادرة، بمقر هيئة تطوير عسير، وتعمل على النقل المباشر من غرف العمليات المرتبطة بسبع إدارات تعليم بالمحافظات؛ إضافة إلى متابعة أعمال غرف العمليات المجهزة في بلديات بالمنطقة؛ ويتم من خلالها البث المباشر المتابعة والتوجيه والاطلاع على سير العمل.

الجدير بالذكر أن مبادرة “عسير كذا أجمل” تنطلق بمشاركة 36 جهة حكومية وخاصة لتحقيق 36 هدفًا، خلال 36 ساعة في 36 مدينة في عسير بوقت واحد، وبأيدي 5700 طالب وطالبة.