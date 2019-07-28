الموعد النهائي لعرض WWE المقبل في المملكة

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

يعكف القائمون على اتحاد WWE على تنظيم جدولهم الخاص، للاستعداد إلى العرض المنتظر في المملكة، والذي سيكون رابع ظهور لنجوم WWE في البلاد منذ توقيع الاتفاق الذي يستمر لعشر سنوات.

وحسب التقارير الواردة من المواقع والمنصات الإعلامية المتابعة لتحركات WWE وجدول أعمالهم، فإن الموعد الرئيسي لجولتهم الجديدة في المملكة سيكون يوم الجمعة الموافق الأول من نوفمبر.

ويعد هذا الموعد هو نفسه الذي تم الاتفاق عليه لاستضافة بطولة درة التاج التي احتضنتها المملكة في نوفمبر من العام الماضي، وسط اهتمام عالمي واسع على كافة المستويات.

وعلى الرغم من كون الأول من نوفمبر هو الموعد الأساسي لاستضافة الحدث في المملكة، إلا أن الأشهر القليلة الماضية تناقلت بعض التقارير إمكانية تغيير الموعد ليصبح في وقت آخر خلال نوفمبر المقبل.

ومن المتوقع أن يكون الأول من نوفمبر يومًا استثنائيًا لنجوم WWE، حيث سيقومون بالعرض في المملكة، كما سيقدمون حلقة من SmackDown Live على قناة FOX في وقت لاحق من تلك الليلة.