المويس يُطالب لاعبي الفيصلي بحصد بطولة

المواطن - مروة نبيل

اجتمع الرئيس التنفيذي لنادي الفيصلي، مساعد بن إبراهيم المويس، بالجهاز الفني والإداري ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم قبل انطلاق التدريبات الجماعية، مساء اليوم الأربعاء، في مقر النادي بمدينة حرمة.

ورحب المويس بالجميع، وخصوصًا من انضم إلى الفريق الأول لكرة القدم هذا الموسم، كما أكد على أهمية المرحلة المقبلة، مطالبًا الجميع بالعمل لتحقيق ما يطمح إليه مسؤولو نادي الفيصلي هذا الموسم.

وتابع: “نعمل في الفيصلي وفق إمكانيات محدودة، ونسعى لتوفير بيئة عمل صحية، وهذا ما حققناه خلال السنوات الماضية بشهادة الجميع، أمامنا موسم صعب، ونملك كل مقومات النجاح من أجهزة فنية وإدارية ولاعبين على مستوى عالٍ أكدوا لنا بأنهم قادرون على الحصول على بطولة هذا الموسم”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “يجب على الجميع التركيز في فترة الإعداد التي تبدأ منذ اليوم، ونتمنى تحقيق النتائج المميزة الموسم المقبل”.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي منافسات الموسم الماضي في المركز السادس بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 43 نقطة.