النائب العام يوجه بالتحقيق في وفاة فاطمة الشمري طالبة جامعة حائل

أصدر النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب توجيهه بشأن مباشرة إجراءات التحقيق في ملابسات وفاة طالبة جامعة حائل، والوقوف على ملابسات وتداعيات تلك الواقعة والتحقيق مع جميع من تقتضي إجراءات القضية التحقيق معهم، وإجراء الكشف على الجثمان من قبل الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة على سبيل اليقين، وإحاطة إجراءات التحقيق للواقعة من جميع جوانبه واستكمال الإجراءات النظامية للواقعة في ضوء ما يقضي به نظام الإجراءات الجزائية.

فيما نقل تعازيه ومواساته لذوي الطالبة سائلا الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وكان أمير منطقة ⁧حائل⁩، وجه يوم أمس بتشكيل لجنة من عدة جهات حكومية (إمارة المنطقة، جامعة حائل، الشؤون الصحية، الهلال الأحمر) للتحقق من ملابسات وفاة الطالبة فاطمة صالح الشمري رحمها الله.

وأثارت وفاة طالبة جامعية في جامعة حائل في احدى القاعات الدراسية داخل الحرم الجامعي في حائل أمس ردود فعل كبيرة، اتهمت من خلاله زميلات المتوفية الحراسة الامنية في منع دخول رجال الهلال الاحمر حتى الحصول على إذن من الامن الجامعي لمباشرة الحالة.

وألمحت إدارة الاتصال المؤسسي بفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل الى وجود أسباب التي أدت إلى تأخر دخول فرقة الإسعاف إلى الجامعة واستلام الحالة وتقديم الإجراءات العلاجية لها في إشارة واضحة الى منع الامن الجامعي من دخول فرقة الهلال الاحمر.

وقالت إدارة الاتصال المؤسسي بفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل في بيان صحفي إشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة طالبة جامعة حائل وذلك يوم (الثلاثاء) الموافق 29/10/1440هـ، وجه مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل عبدالرحمن بن حمد اليحياء، بتشكيل لجنة لتقصي الظروف المحيطة بوفاة طالبة جامعة حائل، لمعرفة الأسباب التي أدت إلى تأخر دخول فرقة الإسعاف إلى الجامعة واستلام الحالة وتقديم الإجراءات العلاجية لها، علماً أن غرفة عمليات فرع الهلال الأحمر بحائل تملك إمكانيات متقدمة وعالية الدقة تبين حركة الفرقة الاسعافية منذ تلقي البلاغ حتى إنهاء إجراءات تسليم الحالة إلى المستشفى.