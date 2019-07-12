الناتو قلق من تسليم تركيا إس400

المواطن - متابعة

عبّر حلف شمال الأطلسي عن القلق بعد إعلان تركيا بدء تسلم صواريخ إس 400 الروسية.

وترى الولايات المتحدة أنه ليس من السليم أن تحصل تركيا، وهي بلد عضو في حلف شمال الأطلسي، على منظومة روسية، وتخشى أن يؤدي الجمع بين “إس 400” وطائرات “إف 35” الأمريكية إلى وقوع تجسس وكشف أسرار عسكرية.

وكانت وزارة الدفاع التركية قالت إن أنقرة تسلمت يوم الجمعة الأجزاء الأولى من نظام الدفاع الصاروخي إس-400 في خطوة ستؤدي إلى تصعيد التوتر مع الولايات المتحدة التي حذرت من فرض عقوبات بسبب الصفقة.

وأضافت في بيان أن الشحنة وصلت إلى قاعدة مورتيد خارج أنقرة وهو ما دفع الليرة التركية للهبوط مقابل الدولار من 5.683 إلى 5.712.