الناصر رئيساً لتونس والرئاسة تدعو للاصطفاف خلفه

المواطن - متابعة

من المقرر أن يتسلم محمد الناصر رسمياً مهام الرئيس التونسي بشكل مؤقت لسد فراغ المنصب الذي خلا بوفاة الرئيس الباجي قائد السبسي اليوم.

وسيؤدي الناصر اليمين الدستورية رئيساً مؤقتاً لتونس خلال ساعات، فيما دعت رئاسة الجمهورية التونسية، الشعب التونسي كافة إلى الالتفاف حول المؤسسات العسكرية والحكومية.

وقالت في بيان لها اليوم، إنه في هذا الظرف الدقيق، تدعو رئاسة الجمهورية الشعب التونسي كافة إلى الوحدة والتكاتف والالتفاف حول مؤسسات الدولة الدستورية صونًا لمستقبل تونس وحاضرها.

يذكر أن محمد الناصر من مواليد 21 مارس عام 1934، في مدينة الجم التونسية، وهو سياسي تونسي مخضرم، ورئيس مجلس نواب الشعب، منذ 4 ديسمبر 2014، وشغل منصب وزير الشؤون الاجتماعية أكثر من مرة في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، وشغل نفس المنصب في حكومة الباجي قائد السبسي في فبراير 2011.

أنهى الناصر تعليمه الأوّلي بالمدرسة الابتدائية بمسقط رأسه بالجم والثانوي بالمدرسة الصادقية، وحصل على الإجازة في الحقوق من معهد الدراسات العليا في القانون بتونس عام 1956، وهو مرسم بجدول المحاماة منذ 1978، ثم حصل على الدكتوراه في القانون الاجتماعي عام 1976 من جامعة السوربون جامعة باريس.

في الانتخابات التشريعية التونسية، فاز حزب نداء تونس بأغلبية المقاعد في البرلمان 86 مقعدًا، ترشح لعضوية مجلس نواب الشعب عن حزب نداء تونس دائرة المهدية، وفي 4 ديسمبر 2014، انتخب مجلس نواب الشعب التونسي الناصر رئيسًا للمجلس، بعد حصوله على 176 صوتاً، من أصل 214 حاضرين (217 عدد أعضاء البرلمان)، واُنتخب عبدالفتاح مورو القيادي بحركة النهضة نائبًا أول لرئيس المجلس، وفوزية بن فضة الشعار عن الاتحاد الوطني الحر نائبًا ثانيًا لرئيس المجلس.