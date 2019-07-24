النجم الساحلي والترجي يُشاركان في البطولة العربية

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن توقيع اتفاقية مشاركة ناديي النجم الساحلي والترجي التونسيين في بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال القادمة.

وجرى توقيع الاتفاقية اليوم في تونس، بحضور مدير البطولة العربية للأندية، طلال آل الشيخ، وممثلي الجامعة التونسية لكرة القدم وناديي النجم الساحلي والترجي.

وتأكد مشاركة عدد من الفريق في كأس محمد السادس للأندية الأبطال، ومنها الاتحاد والشباب من السعودية، النجمة والعهد من لبنان، والثلاثي الكويتي العربي، الكويت، والسالمية، بالإضافة إلى شباب الأردن.

وكان رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم السابق، تركي آل الشيخ قد قرر إطلاق اسم العاهل المغربي الملك محمد السادس على النسخة الجديدة من البطولة العربية للأندية، وستُقام المباراة النهائية 2020 في الرباط.

يُذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النجم الساحلي التونسي توج بلقب كأس زايد للأندية الأبطال النسخة الماضية، بعد فوزه على الهلال في المباراة النهائية.