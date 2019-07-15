النصراويون قلقون

المواطن - محمد سمعه

اعتمدت الهيئة العامة للرياضة، برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، مجلس إدارة نادي النصر الجديد برئاسة الدكتور صفوان السويكت.

وجاءت قائمة مجلس إدارة نادي النصر مكونة من:

صفوان السويكت رئيسًا، عبدالرحمن الشهري عضو مجلس إدارة، سهيل القاسم عضو مجلس إدارة، فهد الطيار عضو مجلس إدارة، سلمان الحلافي عضو مجلس إدارة، ناصر الجميد عضو مجلس إدارة.

جمهور النصر يوضح سبب القلق:

وانتقد جمهور نادي النصر عبر تويتر، تواجد فهد الطيار في تشكيل مجلس إدارة النصر بعدما ترددت أقاويل كونه مُشجعًا لنادي الهلال.

وقال حساب يحمل اسم جواهر السيف: فهد الطيار مشجع لنادي الهلال، كيف يدخل نادي النصر، النصر أمانة في عنقك يا دكتور صفوان.

بينما قال حساب آخر يحمل اسم FAHAD وهو مشجع نصراوي: فهد الطيار مشجع لنادي الهلال.

سبب آخر يُقلق:

كما أبدت فئات عريضة من جماهير نادي النصر قلقها بسبب عدم وجود نائب للرئيس في تشكيل مجلس إدارة النصر.

ويذكر أن صفوان السويكت فاز برئاسة نادي النصر يوم السبت الماضي متفوقًا على صالح الأطرم ونصر النصر في سباق الانتخابات.

جدير بالذكر أن تركي الدهام كان أعلن انسحابه من رئاسة النصر من أجل المصلحة العامة للنادي، كما أن إبراهيم العثمان المرشح الرئاسي السابق لـ النصر لم يحضر الجمعية العمومية التي انعقدت يوم السبت 13 يوليو.