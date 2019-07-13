النصراويون يُحددون الرئيس الجديد

المواطن - محمد سمعه

ستُعقد الجمعية العمومية لنادي النصر اليوم السبت، وذلك من أجل انتخاب الرئيس الجديد للعالمي ولمدة أربع سنوات خلفًا لـ سعود آل سويلم.

وكشف الإعلامي عبدالله بن زنان متحدث نادي النصر سابقًا، هوية الرئيس القادم لنادي النصر بعد اختياره من قبل فئات عريضة من أعضاء الجمعية العمومية.

العالمي يحدد رئيسه

وقال ابن زنان عبر حسابه الرسمي في تويتر: “نثق بكم يا رجال النصر، معكم ومع الكيان فيما اخترتموه، اتفاقكم على التصويت للدكتور صفوان السويكت وقائمته يعني حُسم الأمر”.

وأضاف عبدالله بن زنان: سنقف مع أي إدارة تدعمونها ومقياس التفضيل لدي هو العمل ولا سواه، الاستقرار واستمرار النهج مطلب، وفق الله الجميع للمضي بالنصر إلى الأمام بإذن الله.

3 قوائم تتنافس بقوة

ويذكر أنه ستتنافس ثلاث قوائم على رئاسة النصر خلال الفترة الحالية وهم” قائمة صالح الأطرم، قائمة نصر النصر، قائمة صفوان السويكت”.

وكان الناقد الرياضي فيصل الجفن تحدث عن تأخر إعلان رئيس النصر قائلًا: المتضرر من المشهد الحالي هو نادي النصر ككيان.

أما الناقد الرياضي حسن عبد القادر فقال: “نادي النصر لن يكون مختلفاً عن الموسم الماضي، والأعضاء الذهبيون لنادي النصر لم يُقصروا في حق ناديهم، ورئيس هيئة الرياضة الأمير عبد العزيز الفيصل يقف على مسافة واحدة من جميع الأندية، وهو من طالب بالترشيح وليس التكليف من أجل وضع خطة على مدى طويل للنادي ولتحقيق أهدافه”.