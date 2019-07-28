النصر أمام منافستين ناريتين

المواطن - محمد سمعه

أتم نادي النصر في الفترة الأخيرة، تعاقده مع المهاجم عبدالفتاح آدم من صفوف نادي التعاون ولمدة خمس مواسم.

ويسعى نادي النصر برئاسة صفوان السويكت، للتعاقد مع أقوى الصفقات، وذلك من أجل المنافسة بقوة على نيل لقب الدوري السعودي للموسم الثاني على التوالي، ولقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

منافسة خارجية

سيشهد نادي النصر خلال الموسم الجديد منافستين من العيار الثقيل، حيث ستكون المنافسة الخارجية مع الهلال والأهلي والاتحاد والشباب على لقب الدوري ولقب كأس الملك.

منافسة داخلية

أما المنافسة الداخلية في النصر، والتي ستُسعد جمهور العالمي هي منافسة عبدالفتاح آدم للمغربي عبدالرزاق حمدالله على التواجد بصورة أساسية في تشكيل العالمي خلال الموسم الجديد.

لا شك أن حمدالله سيقاتل بصورة أكبر ليُحرز مزيدًا من الأهداف في الموسم الجديد، حتى يظل هو المهاجم الأساسي للعالمي، بينما سيستغل عبدالفتاح آدم، الفرصة ليكون هو المهاجم القادم للعالمي عن طريق تقديم كل ما لديه في التدريبات.

ونجح النصر في التعاقد مع عبدالفتاح آدم، بعد منافسة شرسة مع فريق الهلال والاتحاد.