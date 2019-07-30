النصر تحت التهديد

المواطن - محمد سمعه

يواجه نادي النصر في الفترة الحالية، خطر التعرض لعقوباتٍ من قِبل مركز التحكيم الرياضي، وذلك بعدما تقدم الفيصلي بشكوى ضد أصفر العاصمة.

بدأت القصة عندما تعاقد نادي النصر مع الثنائي حمد آل منصور وسلطان الغنام من صفوف الفيصلي مقابل 13 مليون ريال، وكان الناديان اتفقا على تسديد المستحقات في مواعيد محددة، وإذا خالف النصر الاتفاق، فسيكون العالمي مُلزمًا بدفع 10 % كغرامة في كل مرة يُرسل فيها مستحقات الصفقة للفيصلي في وقت متأخر.

لجنة فضّ المنازعات تُغضب الفيصلي

وقبل تحرك الفيصلي، لمركز التحكيم الرياضي، كان النادي برئاسة فهد المدلج عرض القضية على لجنة فض المنازعات بـ الاتحاد السعودي لكرة القدم، لكن اللجنة رفضت بند الـ10% بحجة أن هذا الأمر سيكون رباً.

وبعد هذا القرار، قرّر نادي الفيصلي التحرك لـ مركز التحكيم الرياضي للتقدم بشكوى والمطالبة بباقي مستحقات صفقة انتقال الثنائي حمد آل منصور وسلطان الغنام لـ النصر.

النصر تأخر

وكان نادي النصر تأخر في تسديد باقي المستحقات لمدة وصلت إلى تسعة أشهر، وبالتالي أصبح النصر مُطالبًا بدفع 13 مليون و300 ألف ريال للفيصلي.

تحدث القانوني محمد الدويش في قضية النصر والفيصلي قائلًا: لا يوجد بند في لوائح الاتحاد السعودي أو الاتحاد الدولي يمنع وجود بند الـ10% حيث يُطالب الفريق بغرامة فوق المال الأصلي في حالة التأخير، ولهذا اضطر الفيصلي للتوجه إلى مركز التحكيم الرياضي.

أما الناقد الرياضي سعود الصرامي فقال: النصر اتفق مع الفيصلي على شراء سلطان الغنام وحمد آل منصور مقابل 13 مليون ريال، النصر قام بدفع 6 ملايين، ومن المنتظر أن يُسدد سبعة ملايين ولكن أريد أن أعرف لماذا تأخر النصر لمدة 9 أشهر، حتى توسعت الأزمة؟

ما هي العقوبة؟

في حال كسب نادي الفيصلي قضيته، قد يُمنع النصر من التعاقد مع أي لاعب خلال فترة الانتقالات.