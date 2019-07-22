النصر يجتاز اختبار كالداس

النصر يجتاز اختبار كالداس

2019/07/22
الساعة 3:00 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, الرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

تمكّن نادي النصر من الفوز على فريق كالداس البرتغالي بهدف دون رد، في إطار اللقاءات الودية والتحضيرية للنصر استعدادًا للموسم الجديد 2019-2020.

وكان نادي النصر تمكّن من تسجيل الهدف الوحيد في المباراة عبر اللاعب البرازيلي بيتروس في الشوط الثاني.

ودفع المدرب البرتغالي روي فيتوريا بتشكيلة مكونة من :

برادلي جونز في حراسة المرمى، سلطان الغنام، مايكون، عمر هوساوي، عبد الرحمن العبيد، عبدالله الخيبري، بيتروس، فرج الغشيان، فهد الجميعة، جوليانو، عبدالله آل سالم.

جدير بالذكر أن نادي النصر كان أعلن بالأمس عن توقيعه مع اللاعب عبدالفتاح آدم قادمًا من صفوف نادي التعاون لمدة خمس سنوات.

وتولى صفوان السويكت، رئاسة نادي النصر لمدة أربع سنوات خلفًا لـ سعود آل سويلم، كما تفوق صفوان السويكت في مشوار الانتخابات على صالح الأطرم ونصر النصر.



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