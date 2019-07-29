النصر يستأنف تدريباته بمشاركة أمرابط

المواطن - مروة نبيل

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تدريباته الجماعية، أمس الاثنين، على فترتين صباحية ومسائية خلال معسكره الخارجي في البرتغال.

وركز المدرب البرتغالي روي فيتوريا في الفترة الصباحية على الجوانب اللياقية من خلال الجري بسرعات مختلفة باستخدام الحواجز والأقماع، واختتم مران النصر بمناورة على منتصف الملعب.

وقسم فيتوريا لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إلى مجموعتين أجرى لهم تدريبات تكتيكية، قبل أن يختتم التمرين بمناورة على كامل الملعب.

وشهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر عودة النجم المغربي نور الدين أمرابط بعد انضمامه إلى معسكر العالمي، عقب نهاية إجازته التي حصل عليها بعد المشاركة مع منتخب بلاده في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019.