النصر يفوز على ساكفنيز البرتغالي بثلاثية

المواطن - مروة نبيل

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الفوز على ساكفنيز البرتغالي وديًا بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أُقيمت، ظهر اليوم الجمعة، على ملعب مونكيبال دي أوبيدوس.

وبدأ المدرب البرتغالي روي فيتوريا مباراة النصر وساكفنيز بتشكيل مكون من؛ برادلي جونز، حمد المنصور، مايكون، نايف الماس، عبدالرحمن العبيد، عبدالرحمن الدوسري، بيتروس، فهد الجميعة، أيمن يحيى، جوليانو وصالح آل عباس.

وتمكن البرازيلي جوليانو من فض اشتباك التعادل السلبي مبكرًا، بعدما نجح في هز شباك ساكفنيز البرتغالي في الدقيقة 13، قبل أن يُسجل اللاعب ذاته الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول بتقدم النصر بثنائية.

وقبل نهاية الشوط الأول من مباراة النصر وساكفنيز البرتغالي، أخرج فيتوريا حارس المرمى برادلي جونز، ودفع باللاعب زيد البواردي بدلًا منه.

وخاض فيتوريا الشوط الثاني من المباراة الودية بتشكيلة مكونة من؛ زيد البواردي، سلطان الغنام، عبدالإله العمري، عمر هوساوي، عوض خميس، عبدالله الخيبري، سعود زيدان، خالد الغوينم، فرج الغشيان، نواف الفرشان وعبدالله آل سالم.

وقام فيتوريا بسحب الحارس زيد البواردي في الدقيقة 57، والدفع باللاعب وليد عبدالله بدلًا منه، وتمكّن عبدالله آل سالم من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 67، لتنتهي المباراة بفوز النصر بثلاثية نظيفة.

وتُعد مباراة ساكفنيز الودية الأولى التي يخوضها الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في معسكره الخارجي المقام حاليًا في البرتغال استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.