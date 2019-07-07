النصر يقدم هديته لعشاقه خلال أسبوع

المواطن - محمد سمعه

رفض نادي النصر الاستسلام للأمر الواقع، حيث لايزال العالمي يبذل قُصارى جهده لإقناع إدارة نادي غلطة سراي التركي بالتخلي عن اللاعب السنغالي مباي دياني.

وكانت تقارير إعلامية تركية، قالت بأن مباي دياني رفض الانتقال لـ النصر في فترة الانتقالات الصيفية، مفضلًا البقاء مع غلطة سراي ومن ثم تركه والرحيل إلى أحد الأندية الأوروبية بالفترة المقبلة.

ومع استقرار الأمور في الفترة الأخيرة في نادي النصر بتقدم خمسة مرشحين لرئاسة العالمي، لا تزال الأخبار السارة تتوافد على جمهور أصفر العاصمة، حيث سيعلن النصر عن ضمه للاعب مباي دياني نجم غلطة سراي خلال أسبوع من الآن.

أحمد موسى يستعد للرحيل

وإذا نجح النصر في إتمام تعاقده مع اللاعب السنغالي مباي دياني، فإن اللاعب النيجيري أحمد موسى سيرحل بنسبة كبيرة عن النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان النصر وضع بدائل في حال لم ينجح في التعاقد مع مباي دياني، حيث اهتمّ بطل الدوري السعودي في الموسم الماضي، بالتعاقد مع هارون كمارا مهاجم نادي القادسية، واللاعب عبدالفتاح آدم مهاجم نادي التعاون.

وسيكون النصر مُطالبًا بدفع 15 مليون يورو للحصول على موافقة من غلطة سراي للتعاقد مع مباي دياني.

يخوض نادي النصر تدريبه الأول اليوم استعدادًا للموسم الجديد 2019-2020 بعيدًا عن الأعين بطلب من المدرب البرتغالي روي فيتوريا.