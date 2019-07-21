النصر يواجه كالداس البرتغالي وديًّا

المواطن - مروة نبيل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة كالداس وديًّا، في معسكره الخارجي المقام في البرتغال، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد.

وأشار حساب نادي النصر الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن العالمي سيواجه كالداس البرتغالي وديًّا، عند الساعة 12:30 ظهر يوم الاثنين، على ملعب مونكيبال دي أوبيدوس.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تدريباته على فترتين صباحية ومسائية استعدادًا لودية كالداس البرتغالي، وتركزت التمارين على الجوانب اللياقية، والجمل التكتيكية.

وتُعد مباراة كالداس الودية الثانية التي يخوضها الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في معسكر البرتغال، حيث سبق أن واجه فريق ساكفنيز وفاز عليه بثلاثة أهداف دون رد.