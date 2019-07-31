النصر يُحدد مصير حارسه

المواطن - محمد سمعه

سيتجه نادي النصر بقيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، للتخلي عن الحارس الأسترالي برادلي جونز في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتُشير التقارير الصحافية إلى أن النصر قرّر التخلي عن الحارس الأسترالي برادلي جونز، ولكن بعد نهاية مباراتي العالمي في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا.

ويرغب النصر في ضم حارس آخر وتسجيله في القائمة الآسيوية لدور الثمانية، في حال تأهل النصر لدور ربع النهائي.

وكان المدرب البرتغالي روي فيتوريا قرّر تسجيل الحارس جونز مع البرازيلي مايكون بيريرا، والمغربي عبدالرزاق حمدالله، والبرازيلي جوليانو في قائمة النصر الآسيوية لدور ثمن النهائي.

ويستعدّ النصر لمواجهة نادي الوحدة الإماراتي في مباراتي دور الستة عشر بـ بطولة دوري أبطال آسيا، في شهر أغسطس المقبل.

وتُقام المباراة الأولى بين النصر والوحدة يوم 5 أغسطس، بينما تُقام مباراة العودة يوم 12 أغسطس.