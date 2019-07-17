النصر يُحقق أمنية محارب السرطان

المواطن - محمد سمعه

أعلن الحساب الرسمي لنادي النصر عبر موقع تويتر- منذ قليل- عن تلبيته لمطلب المواطن فيصل الذي يُعاني من مرض سرطان الدم بإهدائه قميص النصر مُوقعًا من جميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم.

ويذكر أن حساب حقق أملهم عبر تويتر كان تحدث عن رغبة المواطن فيصل قائلًا: أمنية محارب سرطان الدم فيصل، هو الحصول على تي شيرت النصر بتوقيع اللاعبين، من أراد توفيره وإسعاده فليتواصل معنا.

وقال الحساب الرسمي لنادي النصر عبر تويتر: أمنيته واجب علينا، ويأمر أمر العالمي فيصل.

ويخوض نادي النصر حاليًّا معسكرًا إعداديًّا للموسم الجديد في دولة البرتغال.

جدير بالذكر أن نادي النصر كان تعاقد مع المهاجم عبدالفتاح آدم من صفوف نادي التعاون، قبل ساعات من فوز صفوان السويكت برئاسة العالمي لمدة أربع سنوات.

وتُوج نادي النصر بلقب الدوري السعودي للمحترفين في موسم 2018-2019 برصيد 70 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن نادي الهلال صاحب المركز الثاني.