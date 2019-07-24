النعيمة: الهلال بحاجة للاعب بمواصفات رادوي

المواطن - مروة نبيل

أشاد قائد الهلال السابق، صالح النعيمة بسياسة مجلس الإدارة الجديد برئاسة فهد بن نافل، وحرصها على توفير عقود استثمارية.

وقال صالح النعيمة: “ما تقوم به إدارة الهلال تُشكر عليه سواء في الجانب الاستثماري أو في سعيها الحثيث لتدعيم الفريق، إلا أن الفريق فنيًا في نظري لازال بحاجة إلى لاعب محور بمواصفات خاصة”.

وتابع نجم الهلال السابق، حديثه عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن اللاعب الذي يحتاجه الزعيم يجب أن يكون قائدًا للهجوم ساترًا للدفاع مثل “طيب الذكر الروماني رادوي”.

ويملك الروماني ميريل رادوي سجلًا مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ولعب بين صفوفه أكثر من موسم وتُوج معه بالعديد من البطولات.

ونجحت إدارة الهلال مؤخرًا في الحصول على خدمات البيروفي أندريه كاريلو بشكل نهائي من نادي بنفيكا البرتغالي بعقد يمتد حتى عام 2023، وجددت عقد محمد جحفلي لمدة 3 سنوات.