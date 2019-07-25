النفس الطويل سلاح برشلونة لحسم صفقة نيمار

المواطن - مروة نبيل

يتعامل نادي برشلونة مع صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا بهدون شديد، حيث يرغب حسم الصفقة من باريس سان جيرمان بأي طريقة، ولكنه قرر الانتظار واتباع سياسة النفس الطويل.

وأكدت صحيفة “سبورت” الكتالونية، أن أحدث الاتفاقات بين رئيسي ناديي برشلونة وسان جيرمان، جوسيب ماريا بارتوميو، وناصر الخليفي، تضمن أن يكون الفريق الكتالوني أول من يعرف، إذا قرر النادي الباريسي عرض نيمار للبيع.

وأعلن باريس سان جيرمان أنه لن يتفاوض بشأن نيمار خلال الفترة الحالية، حتى لو كانت الأمور تسير في صالح النادي الفرنسي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن نادي برشلونة يدرك أنه يحتاج إلى الصبر، في حالة رغبته إعادة نيمار إلى الفريق الكتالوني مجددًا، خاصة أن النجم البرازيلي يخلق وضعًا سيئًا، الأمر الذي قد يجبر سان جيرمان على عرضه للبيع.

ويعتقد مسؤولو نادي برشلونة أن مشاحنات نيمار مع باريس سان جيرمان ستكون طويلة، وقد تستمر إلى نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويسعى نادي برشلونة لاستعادة نيمار في الميركاتو الصيفي، لتعزيز هجومه، أملًا في التألق أوروبيًا، بعد إخفاقه خلال منافسات الموسم الرياضي الماضي.