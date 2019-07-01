النفط يتماسك بدعم تخفيضات أوبك

المواطن - واس

قلصت أسعار النفط مكاسبها يوم أمس الاثنين مع استمرار المخاوف من تخمة المعروض، بعد صعودها في وقت سابق عقب تمديد أوبك تخفيضات الإنتاج حتى مارس 2020 خلال اجتماع في فيينا.

وقالت ثلاثة مصادر بأوبك إن منظمة البلدان المصدرة للبترول اتفقت يوم أمس الاثنين على تمديد تخفيضات الإنتاج حتى مارس آذار 2020، مع تجاوز أعضاء المنظمة خلافاتهم من أجل تعزيز أسعار الخام وسط تباطؤ الاقتصاد العالمي وزيادة الإنتاج الأمريكي، بحسب رويترز.

ومن المقرر أن تجتمع أوبك مع روسيا وغيرها من المنتجين غير الأعضاء، فيما يعرف باسم تحالف أوبك+، يوم الثلاثاء لبحث تخفيضات الإمدادات في ظل ارتفاع الإنتاج الأمريكي.

وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت تسليم سبتمبر أيلول 32 سنتًا لتبلغ عند التسوية 65.06 دولار للبرميل، بعدما لامست في وقت سابق الاثنين أعلى مستوياتها خلال الجلسة عند 66.75 دولار للبرميل. وأغلقت عقود أغسطس عند 66.55 دولار للبرميل يوم الجمعة.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أغسطس 62 سنتًا لتبلغ عند التسوية 59.09 دولار للبرميل، بعدما لامست في وقت سابق أعلى مستوياتها في أكثر من خمسة أسابيع عند 60.28 دولار.