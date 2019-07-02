النفط يهبط 4% رغم تمديد أوبك+ لتخفيضات الإنتاج

المواطن - متابعة

هبطت أسعار النفط أكثر من 4% يوم أمس الثلاثاء، حتى بعد اتفاق أوبك وحلفائها بمن فيهم روسيا على تمديد تخفيضات الإنتاج حتى مارس المقبل، وسط بيانات ضعيفة عن الصناعات التحويلية أثارت قلق المستثمرين من أن يؤدي تباطؤ الاقتصاد العالمي إلى تقويض الطلب على النفط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 2.66 دولار أو 4.1 بالمائة لتبلغ عند التسوية 62.40 دولار للبرميل، بحسب “رويترز”.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.84 دولار أو 4.8 بالمائة لتبلغ عند التسوية 56.25 دولار للبرميل، بعد أن لامست أعلى مستوياتها في أكثر من 5 أسابيع يوم الاثنين.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض المنتجين خارجها مثل روسيا، فيما يعرف باسم تحالف أوبك+، يوم أمس الثلاثاء على تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى مارس 2020، مع تجاوز أعضاء المنظمة خلافاتهم في مسعى لدعم أسعار الخام.